  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Galeri

İzmir'de elektrik kesintisi! Saat verildi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün (18 Eylül Çarşamba ) İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağı GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Elektrik kesintisi hangi ilçelerde olacak? soruları yanıt buldu. İşte 18 Eylül Çarşamba İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 18.09.2024 12:16 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 12:22

İzmir’de elektrik kesintisi! Saat verildi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri olması bekleniyor. Vatandaşlar kendi ilçeleri ve mahallelerinde kesinti olup olmayacağını araştırıyor. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte detaylar...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’de elektrik kesintisi! Saat verildi

BUCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Adatepe

Kesinti saati: 9:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Karacaağaç ( 4013. Sk. 4018. Sk. 4019. Sk. 4020. Sk. 4022. Sk. BELENBAŞI YOLU ÜZERİ Meşelik Yolu Sk. Yolüstü Mevkii Sk. 4010/1 KOLCU BAĞI GRUBU 4005/3 Dede Sk. 4004/1 Kolcu Bağı Sk. 4009. Sk. 4008. Sk. 4007. Sk. 4006. Sk. 4017/1 4024 4023 Sk. YOLÜSTÜ SOKAK 4010. Sk. Kırıklar Yolu Üzeri Sk. KIRIKLAR YOLU ÜZERİ 4012. Sk. 4011. Sk. 4005/2. Sk. 4005/1. Sk. 4005. Sk. 4004. Sk. 4003. Sk. 4002. Sk. 4001. Sk. 4014. Sk. 4015. Sk. 4016. Sk. 4017. Sk. )

Kırklar

Demirci

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! Saat verildi

KİRAZ'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Veliler ( Kocaceritler Işıkkırı ULU VELİLER )

Ceritler ( KOCACERİTLER SÜLÜKLÜ )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Avunduruk ( ÇAKICI )

Haliller ( MAKUFLAR AKKEÇİLİ DAVULCULAR Avunduruk Koyu İç Yolu Çakıcı Davulcular )

Mavidere ( Yeni Kozağaç )

Mersinlidere ( GARİPLER MERSİNLİDERE Mersinlidere KÖRKUYU KOCAKUYU Kocakuyu Mersindere )

Sırımlı ( DÜMBÜLDEK CINGILLAR GÖÇMEN DEĞİRMEN DERESİ Cıngıllar Sırımlı )

Tekbıçaklar

Kesinti saati: 9:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! Saat verildi

ÇİĞLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Güzeltepe ( 8424/17. Sk. 8424/16. Sk. 8424/15. Sk. 8424/13. Sk. 8424/11. Sk. 8424/10. Sk. 8424/19. Sk. 8424/8. Sk. 8424/4. Sk. 8424/3. Sk. 8424/27. Sk. 8424/26. Sk. 8424/25. Sk. 8424/18. Sk. 8424/9. Sk. )

Yakakent

Yakakent ( 8172. Sk. 8175/2. Sk. 8175/3. Sk. 8175/4. Sk. 8175/5. Sk. 8186. Sk. 8186/1. Sk. 8087/1. Sk. 8175/1. Sk. )

Güzeltepe ( 8424/3. Sk. 8424/28. Sk. 8428/2. Sk. 8428/1. Sk. 8427. Sk. 8426. Sk. 8425. Sk. 8424/27. Sk. 8424/22. Sk. 8424/20. Sk. 8424/17. Sk. 8424/16. Sk. 8424/10. Sk. 8424/1. Sk. 8424. Sk. 8423/2. Sk. 8423. Sk. 8413. Sk. 8184. sk 8185. Sk. 8424/4. Sk. 8424/5. Sk. 8424/6. Sk. 8424/8. Sk. 8184/2. Sk. 8184. Sk. 8183. Sk. 8182. Sk. 8181. Sk. 8179. Sk. 8176. Sk. 8156/3. Sk. 8156/2. Sk. 8156/1. Sk. 8156. Sk. )

Evka - 2 ( Çocuk Parkı İçi Yolu )

Yakakent ( 8087/6. Sk. 8087. Sk. 8087/1. Sk. 8087/12. Sk. 8087/2. Sk. 8087/3. Sk. 8087/4. Sk. 8087/5. Sk. 8087/7. Sk. 8087/8. Sk. 8170. Sk. 8170/1. Sk. 8175-1. Sk. 8175. Sk. 8175/1. Sk. 8175/5. Sk. )

Güzeltepe ( 8133. Sk. 8162. Sk. 8163. Sk. 8164. Sk. 8168. Sk. 8171. Sk. 8171/1. Sk. 8172. Sk. 8172/1. Sk. 8173. Sk. 8174. Sk. 8176. Sk. 8177. Sk. 8178. Sk. 8179. Sk. 8180. Sk. )

Köyiçi ( DERE )

Şirintepe ( 8128. Sk. 8128/1. Sk. )

Güzeltepe ( 8156. Sk. 8418. Sk. 8414 8177. Sk. 8176. Sk. 8163/1. Sk. 8163. Sk. 8162. Sk. 8156/1. Sk. )

Şirintepe ( 8134/2. Sk. 8134/1. Sk. 8133/2. Sk. 8133. Sk. 8131. Sk. 8128/1. Sk. 8128. Sk. 8419. Sk. 8417. Sk. 8414/1. Sk. 8413/3. Sk. 8413/2. Sk. 8413/1. Sk. 8413. Sk. 8412/2. Sk. 8412/1. Sk. 8412. Sk. 8411. Sk. 8410/3. Sk. 8410. Sk. 8160. Sk. 8159. Sk. 8158. Sk. 8143. Sk. 8142. Sk. 8134/3. Sk. )

Güzeltepe ( 8423/2. Sk. 8413. Sk. 8184/2. Sk. 8130/3. Sk. 8424. Sk. 8424/1. Sk. 8424/2. Sk. 8424/22. Sk. 8424/28. Sk. 8424/4. Sk. 8424/5. Sk. 8424/7. Sk. 8426. Sk. 8427. Sk. 8428. Sk. 8428/1. Sk. 8428/2. Sk. 8428/3 )

Şirintepe
Şirintepe ( 8156. Sk. 8134/4. Sk. 8134/2. Sk. 8134/1. Sk. 8134. Sk. 8133/2. Sk. 8133/1. Sk. 8133. Sk. 8157. Sk. 8410. Sk. 8411. Sk. 8131. Sk. 8411/1. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de elektrik kesintisi! Saat verildi

ÖDEMİŞ'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Günlüce ( Şehit Sk. Çobanlar Sk. Yukarı Mahalle Yolu Tepecik Sk. Sağlık Ocağı Sk. Savaş Sk. Saglık Sk. SEHER SK. Okul Sk. Mursallı Sk. Kartal Sk. Karcı Sk. Hacı Ahmet Sk. Gökçe Sk. Ekinci Sk. Artıcak Sk. DATBEY )

Dolaylar ( Dolaylar Köyü İç Yolu DOLAYLAR )

Çobanlar ( çobanlar Çobanlar Köyü İç Yolu )

Bozdağ ( Solmaz Sk. Turist Sk. Ufuk Sk. Yalçın Sk. Yayla Sk. Yazar Sk. Yağcılar Sk. Yeniyol Sk. Çukurçeşme Sk. Çınarlı Sk. Ödemiş Salihli Yolu AKÇAY Üçler Sk. İnönü Cd. Şafak Sk. Şehitler Cd. Şener Sk. Atatürk Cd. Ada Sk. EKİM SOKAK sofular yeniyol sokak KIRKOLUK Değirmen Sk. Doğu Sk. Ergut Cd. Evren Cd. Fatih Cd. Günay Sk. Güney Sk. Gürsel Cd. Hilal Sk. Kadılar Sk. Kazım Dirik Cd VALİ Kırçiçek Sk. Mermeroluk Sk. Cami Sk. Mescit Sk. Molla Gürani Sk. Muştuluk Sk. Otel Sk. Pınarbaşı Sk. Saraybey Sk. Saraçoğlu Cd. Sofular Sk. )

Tekke ( çepeller mevkii gölcük boğaz BOĞAZ KÜME EVLER boğaz küme evleri Elmabağı Köyü BOĞAZ ELMABAĞ KÖY İÇ YOLU TEKKE boğaz bayırlı )

Ovacık ( tozlu Ovacık Köyü )

Gölcük ( İNCİLİ BAŞAKIN BARIŞ tilkili sokak mavigöl cad. gürgen site-3 sk MAVİGÖL ada sk MURSALLI SUBATAN YAYLASI SARAÇOĞLU CAD. şehit gürol madan cad Çınar Sk. Çinardibi Çağlayan Sk. Çakıcı Sk. Zincirli Çk. Zeytinli Sk. ESENLİK Zafer Sk. YENER Yaz Çk. Tarıkçı Sk. Sarınç Çk. Pınar Sk. Memba Sk. Mavigöl Levent Sk. Kültür Cd. Köprülü Cd. Kuran Kursu Sk. Kaymak Sk. Kavurgan Sk. Karanfil Sk. Kale Sk. Hürriyet Cd. Havuz Sk. Harbiye Sk. Han Sk. Hamam Sk. Gürsel Sk. Güleryüz Sk. gonca sk. Gölcük Sk. Ertuğrul Sk. Demirel Cumhuriyet Cd. Barış Cd. Barbaros Çk. Barbaros Sk. Atilla Sk. BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK Acet Sk. 3. Gül Çk. 2. Köprülü Çk. 2. Hürriyet Çk. 2. Gül Çk. 1. Köprülü Çk. 1. Hürriyet Çk. 1. Gül Çk. kınalı 2 eren dede şükrü saraçoğlu karakaş HACI KÖSE SOK TOKİ ZEYTİNLİK mustafa yiyen sokak BAŞ ÖĞRETMEN ATATÜRK Çavdar Mavigöl Caddesi Yücel öncü sk BÜYÜKOLUK SOK BENGİSU 1. ÇIKMAZI ŞİMŞEK A.SABAHATTİN ŞENOCAK BENGİSU MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU KARAKAYA mustafa kemal ATATÜRK CAD. örselli sk. SARINIÇ SK İLKBAHAR )

Artıcak ( SUBATAN YAYLASI KÜME EVLER SUBATAN YAYLASI KÜME EVLERİ Artıcak Yolu SUBATAN )

Bayırlı ( Bayırlı Köyü İç Yolu )

Çağlayan ( 30 AĞUSTOS Çağlayan Köyü İç Yolu )

Yolüstü ( YOLÜSTÜ KÜME EVLERİ )

Oğuzlar ( Oğuzlar Köyü İç Yolu OĞUZLAR KÜME EVLERİ oğuzlar )

Ocaklı

Mursallı ( Mursallı Köyü İç Yolu Anacık çeşmesi küme evleri CELAL BAYAR ÖDEMİŞ anacık çeşmesi mevkii )

Zafer ( 1366. Sk. AHRANDI ALTI VE MEZARLIK )

Umurbey ( yanıkkır mevkii sakallı mevkii Tire Ödemiş Yolu )

Süleyman Demirel

Kuvvetli

İnönü

Hürriyet ( 1662. Sk. 1642. Sk. OCAKLI ŞEHİT ALİ DERELİ KÜME EVLERİ KARAHAYIT MEVKİİ KÜME EVLERİ )

Kesinti saati: 10:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları