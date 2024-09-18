İzmir’de elektrik kesintisi! Saat verildi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri olması bekleniyor. Vatandaşlar kendi ilçeleri ve mahallelerinde kesinti olup olmayacağını araştırıyor. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte detaylar...