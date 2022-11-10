İzmir’de elektrikler kesilecek! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

BUCA
10.11.2022 02:00 03:00 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle 29 EKİM MAHALLESİ TAMAMI,KAYNAKLAR,BELENBAŞI,KIRKLAR,ZAFER MAHALLELERİ, ATATÜRK CADDESİ, TURGUT ÖZAL CADDESİ,KIRIKLAR CEZAEVİ ,BUCASPOR TESİSLERİ, SOĞUKHAVA DEPOSU, BALIKHALİ,PAR İNŞAAT,OLDURUK MEVKİİ,GAZİ FEYZULLAH USLU, ŞEHİT ER ARİF SERÇE, HASAN SAKA, MEHMET ÇAVUŞ,ORTATEPE, ŞEHİT NURETTİN GÖK, TCK BORNOVA GİŞELER,PAZAR AVŞAR TURİZM,MEHMET NURİ SALMAN,ALİ EKBER ŞAHİN,BUCA GÖLET,AYSEL KUYUMCUOĞLU,GÖKDERE MEZARLIĞI,EMRE SALMAN, CEMAL AVCI,HÜSAMETTİN YALDIZ, MUHAMMED EREN, SÜLEYMAN ACAR,NESİBE KORKMAZ,CELAL SELİMLER,DOĞAM RESTAURANT, MEHMET NURİ SALMAN,ATATÜRK CADDESİ,CAMİALTI, ŞEHİT ER ARİF SERÇE,ŞEHİT İSLAM YEŞİL,BAHÇEBAĞ,MUSTAFA BALCI,GAZİ HASAN ŞEN,MEHMET MEİŞ,GÜRLER, CELİLOĞLU, KABAKÇILAR,AYTAŞ GIDA,DEMİRTAŞ MEDİKAL,İZ-SU KAYNAKLAR POMPA İSTASYONU,SEBZE VE MEYVE HALİ,BİRLİK OTEL,GÜRMAR SOĞUK HAVA DEPOSU, ARİF ŞEN, NOKTA KOLEJİ,SONER DUMAN,ENSAR İNŞAAT,BAŞDAŞ TARIM,KAYNAKLAR MEZARLIĞI,TCK BORNOVA GİŞELER,PAZAR AVŞAR TURİZM,ALİ HEKBER ŞAHİN,BUCA GÖLET TESİSLERİ,AYSEL KUYUMCUOĞLU,EMRE SALMAN,CEMAL AVCI,ORHAN ÇALIŞIR,HÜSAMETTİN YALDIZ, MUHAMMED EREN,SÜLEYMAN ACAR,NESİBE KORKMAZ, CELAL SELİMLER,İSHAK AKBAŞ, TAN SU ÜRÜNLERİ,İZSU ZAFER MAHALLESİ, MUSTAFA ER,BAŞARIR SOĞUTMA,MEHMET ŞAHİN ÇAKAN,RAMAZAN ACAR, MEHMET ZEKİ ERDOĞAN,AS PLASTİK,OSMAN ÖZÇALIK, OSMAN ÖZTÜRK, ABDURRAHİM SİNCAR, LOKMAN KAYMAZ,SONER KARACA,SAĞLAM BALIKÇILIK,MEHMET ÇETİN, SUAT SALGAR, BOTAŞ, NUSRET DANİŞ VE CİVARLARI,İSHAK AKBAŞ VE CİVARLARI,TAN SU ÜRÜNLERİ,İZSU, BAŞARIR SOĞUTMA,MEHMET ŞAHİN ÇAKAN,RAMAZAN ACAR, MEHMET ZEKİ ERDOĞAN, AS PLASTİK,OSMAN ÖZÇALIK,OSMAN ÖZTÜRK, ABDURRAHİM SİNCAR,LOKMAN KAYMAZ, SUAT SALGAR,SONER KARACA, SAĞLAM BALIKÇILIK,MEHMET ÇETİN,BOTAŞ,OKRO DOOR MOBİLYA VE CİVARLARI,TURKCELL, AVEA,VODAFONE
10.11.2022 03:00 03:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIPINAR,FIRAT,GÖKSU,YEŞİLBAĞLAR MAHALLELERİ,BUCA EVLİYA ÇELEBİ İMAMHATİP ORTAOKULU,HERVE GIRAUD
10.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIKULE MAHALLESİ,290/3,290/2,254/16,222/18 SOKAKLAR VE CİVARLARI
10.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIK VE DİCLE MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK 841/1,819,858,853,862,864,866,851/1 SOKAK VE CİVARLARI
10.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,1309,1315,1304,1311,1308 SOKAKLAR VE CİVARI