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Haberler Galeri İzmir'de elektrikler kesilecek! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

İzmir'de elektrikler kesilecek! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

İzmir'de bugün 10 Kasım Perşembe elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak elektrik kesintilerini duyurdu. İşte 10 Kasım Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 09:37
İzmir’de elektrikler kesilecek! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 10 Kasım Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

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İzmir’de elektrikler kesilecek! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

BAYINDIR

10.11.202209:0012:00ŞEBEKE İŞLETMECİSİHAVUZBAŞI ALTI SULAMA GRUPLARI VE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARIN TAMAMINDA10.11.202213:0017:00ŞEBEKE İŞLETMECİSİÇIRPI İBRAHIM ÇAVUŞ MAHALLESI. İM-1 2/1 NUMARALI KANDAK TRAFOSU ,İM-1 2/2 NUMARALI MAHALLE KAHVE TRAFOSU VE NECATI UZA MAHALLESINDEKI İM-1 2/3 VE 2/4 NUMARALI TRAFOLARI İLE ÇIRPI TOPRAK SU -2 TRAFOSU TAMAMINDA10.11.202213:0017:00ŞEBEKE İŞLETMECİSİÇIRPI MAHALLESINDEKI PAZARYERI TRAFOSU İLE İM-1 3/2 MENEMENLI KABIN TRAFOSUNUN TAMAMINDA
İzmir’de elektrikler kesilecek! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

BAYRAKLI

10.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜŞPALA MAHALLESİ,7000,7033/3 SOKAKLAR VE CİVARI

BORNOVA

10.11.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİ,7057,7032,7067 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir’de elektrikler kesilecek! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

BERGAMA

10.11.2022 10:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZEYTİNDAĞ KÖYÜ VE CİVARLARI

İzmir’de elektrikler kesilecek! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

BUCA

10.11.2022 02:00 03:00 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle 29 EKİM MAHALLESİ TAMAMI,KAYNAKLAR,BELENBAŞI,KIRKLAR,ZAFER MAHALLELERİ, ATATÜRK CADDESİ, TURGUT ÖZAL CADDESİ,KIRIKLAR CEZAEVİ ,BUCASPOR TESİSLERİ, SOĞUKHAVA DEPOSU, BALIKHALİ,PAR İNŞAAT,OLDURUK MEVKİİ,GAZİ FEYZULLAH USLU, ŞEHİT ER ARİF SERÇE, HASAN SAKA, MEHMET ÇAVUŞ,ORTATEPE, ŞEHİT NURETTİN GÖK, TCK BORNOVA GİŞELER,PAZAR AVŞAR TURİZM,MEHMET NURİ SALMAN,ALİ EKBER ŞAHİN,BUCA GÖLET,AYSEL KUYUMCUOĞLU,GÖKDERE MEZARLIĞI,EMRE SALMAN, CEMAL AVCI,HÜSAMETTİN YALDIZ, MUHAMMED EREN, SÜLEYMAN ACAR,NESİBE KORKMAZ,CELAL SELİMLER,DOĞAM RESTAURANT, MEHMET NURİ SALMAN,ATATÜRK CADDESİ,CAMİALTI, ŞEHİT ER ARİF SERÇE,ŞEHİT İSLAM YEŞİL,BAHÇEBAĞ,MUSTAFA BALCI,GAZİ HASAN ŞEN,MEHMET MEİŞ,GÜRLER, CELİLOĞLU, KABAKÇILAR,AYTAŞ GIDA,DEMİRTAŞ MEDİKAL,İZ-SU KAYNAKLAR POMPA İSTASYONU,SEBZE VE MEYVE HALİ,BİRLİK OTEL,GÜRMAR SOĞUK HAVA DEPOSU, ARİF ŞEN, NOKTA KOLEJİ,SONER DUMAN,ENSAR İNŞAAT,BAŞDAŞ TARIM,KAYNAKLAR MEZARLIĞI,TCK BORNOVA GİŞELER,PAZAR AVŞAR TURİZM,ALİ HEKBER ŞAHİN,BUCA GÖLET TESİSLERİ,AYSEL KUYUMCUOĞLU,EMRE SALMAN,CEMAL AVCI,ORHAN ÇALIŞIR,HÜSAMETTİN YALDIZ, MUHAMMED EREN,SÜLEYMAN ACAR,NESİBE KORKMAZ, CELAL SELİMLER,İSHAK AKBAŞ, TAN SU ÜRÜNLERİ,İZSU ZAFER MAHALLESİ, MUSTAFA ER,BAŞARIR SOĞUTMA,MEHMET ŞAHİN ÇAKAN,RAMAZAN ACAR, MEHMET ZEKİ ERDOĞAN,AS PLASTİK,OSMAN ÖZÇALIK, OSMAN ÖZTÜRK, ABDURRAHİM SİNCAR, LOKMAN KAYMAZ,SONER KARACA,SAĞLAM BALIKÇILIK,MEHMET ÇETİN, SUAT SALGAR, BOTAŞ, NUSRET DANİŞ VE CİVARLARI,İSHAK AKBAŞ VE CİVARLARI,TAN SU ÜRÜNLERİ,İZSU, BAŞARIR SOĞUTMA,MEHMET ŞAHİN ÇAKAN,RAMAZAN ACAR, MEHMET ZEKİ ERDOĞAN, AS PLASTİK,OSMAN ÖZÇALIK,OSMAN ÖZTÜRK, ABDURRAHİM SİNCAR,LOKMAN KAYMAZ, SUAT SALGAR,SONER KARACA, SAĞLAM BALIKÇILIK,MEHMET ÇETİN,BOTAŞ,OKRO DOOR MOBİLYA VE CİVARLARI,TURKCELL, AVEA,VODAFONE
10.11.2022 03:00 03:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIPINAR,FIRAT,GÖKSU,YEŞİLBAĞLAR MAHALLELERİ,BUCA EVLİYA ÇELEBİ İMAMHATİP ORTAOKULU,HERVE GIRAUD
10.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIKULE MAHALLESİ,290/3,290/2,254/16,222/18 SOKAKLAR VE CİVARLARI
10.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIK VE DİCLE MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK 841/1,819,858,853,862,864,866,851/1 SOKAK VE CİVARLARI
10.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,1309,1315,1304,1311,1308 SOKAKLAR VE CİVARI

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