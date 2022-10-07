İzmir’de eş zamanlı operasyon! Çok sayıda şüpheli yakalandı

6 Ekim günü; hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, taksirle ölüme neden olma, yağma, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, silahlı tehdit, başkasına ait banka kartını izinsiz kullanma, görev yaptırmamak için direnme gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan toplam 58 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi.