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İzmir'de etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı iş yerlerini su bastı. Çarşıda bazı sokaklarda oluşan su birikintilerine müdahale eden esnaf, suyun tahliyesi için çaba gösterdi.

Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 17:49 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 17:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





