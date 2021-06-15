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Haberler Galeri İzmir'de etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu

İzmir'de etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı iş yerlerini su bastı. Çarşıda bazı sokaklarda oluşan su birikintilerine müdahale eden esnaf, suyun tahliyesi için çaba gösterdi.

Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 17:49 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 17:51
İzmir'de etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan çok sayıda kişi korunaklı yerlere sığınırken, yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

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İzmir'de etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu

Sağanak sonrası Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı iş yerlerini su bastı.

İzmir'de etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu

Çarşıda bazı sokaklarda oluşan su birikintilerine müdahale eden esnaf, suyun tahliyesi için çaba gösterdi.

İzmir'de etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu

İş yerini su basan bir çaycının çizmelerini giyerek çay dağıtımına devam etmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

İzmir'de etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu
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