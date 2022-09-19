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Haberler Galeri İzmir'de faciadan dönüldü! Freni patlayan kamyon metrelerce sürüklendi

İzmir'de faciadan dönüldü! Freni patlayan kamyon metrelerce sürüklendi

İzmir'in Bornova ilçesinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada freni boşalan kamyon yol kenarındaki bankete devrilerek 200 metre sürüklendi. Yolda kontrollü olarak verilen trafik, kaza yapan kamyonun kaldırılmasının ardından normale döndü.

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 13:37
İzmir'de korku dolu anlar! Freni patlayan kamyon metrelerce sürüklendi
İzmir’de korku dolu anlar! Freni patlayan kamyon metrelerce sürüklendi

Kaza saat 12.00 sıralarında Manisa İzmir Karayolu Bornova Yeni Mezarlığı mevkiinde meydana geldi.

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İzmir'de korku dolu anlar! Freni patlayan kamyon metrelerce sürüklendi
İzmir’de korku dolu anlar! Freni patlayan kamyon metrelerce sürüklendi

Edinilen bilgiye göre freni boşalan A.B. (27) idaresindeki 41 TA 899 plakalı kamyon, sürücüsünün manevra yapması üzerine yol kenarındaki su kanalına devrildi.

İzmir'de korku dolu anlar! Freni patlayan kamyon metrelerce sürüklendi
İzmir’de korku dolu anlar! Freni patlayan kamyon metrelerce sürüklendi

Yaklaşık 200 metre sürüklenen kuru üzüm yüklü kamyonun kasasında bulunan kuru üzüm çuvalları yola devrildi. Yol kenarındaki bariyerlerin de devrildiği kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir'de korku dolu anlar! Freni patlayan kamyon metrelerce sürüklendi
İzmir’de korku dolu anlar! Freni patlayan kamyon metrelerce sürüklendi

Kazada hafif yaralanan sürücü A.B., sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

İzmir'de korku dolu anlar! Freni patlayan kamyon metrelerce sürüklendi
İzmir’de korku dolu anlar! Freni patlayan kamyon metrelerce sürüklendi
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