İzmir'de faciadan dönüldü! Freni patlayan kamyon metrelerce sürüklendi

Yaklaşık 200 metre sürüklenen kuru üzüm yüklü kamyonun kasasında bulunan kuru üzüm çuvalları yola devrildi. Yol kenarındaki bariyerlerin de devrildiği kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.