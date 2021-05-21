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İzmir'de fırtına! Deniz taştı, tekneler battı

İzmir'in Dikili ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına sonucu kıyıya bağlı 25 teknede ağır hasar oluştu, denizin taşması sonucu sahildeki bir çocuk parkı su altında kaldı.

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 15:34 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 15:34
İzmir'de fırtına! Deniz taştı, tekneler battı

İzmir'in Dikili ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle kıyıya bağlı bazı balıkçı tekneleri su alarak battı. İlçede sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

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İzmir'de fırtına! Deniz taştı, tekneler battı

Sevgi Yolu mevkisinde kıyıya bağlı bulunan yaklaşık 10 balıkçı teknesi, fırtınanın etkisiyle su alarak battı. Birbirine çarparak parçalanan teknelerden kopan parçalar kıyıya vurdu. Sahil şeridine gelen balıkçılar, teknelerini fırtınadan kurtarmak için çalışma yürüttü.

İzmir'de fırtına! Deniz taştı, tekneler battı

Öte yandan Dikili Kaymakamlığından yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı, ilk belirlemelere göre 25 teknenin ağır hasar gördüğü belirtildi.

İzmir'de fırtına! Deniz taştı, tekneler battı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Liman Başkanlığı ile ilçe belediyesi ekiplerinin bölgede çalışmalara devam ettiği ifade edilen açıklamada fırtınanın sona ermesiyle kesin hasar tespit çalışmalarına başlanacağı kaydedildi.

İzmir'de fırtına! Deniz taştı, tekneler battı

Öte yandan fırtınanın etkisiyle taşan deniz, Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan 75. Yıl Parkı ve sahil şeridini su altında bıraktı.

Bölgedeki oturma alanları ile çocuk parkında hasar oluştuğu gözlendi.

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