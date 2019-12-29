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> İzmir'de görenleri şaşırtan kareler! Soğuk ve rüzgara karşı kulaç attılar
İzmir'de görenleri şaşırtan kareler! Soğuk ve rüzgara karşı kulaç attılar
İzmir'de bu yıl ikincisi düzenlenen Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda yüzücüler zorlu hava şartlarıyla mücadele etti. İşte o kareler...
Giriş Tarihi: 29 Aralık 2019 Pazar 14:33
Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2019 Pazar 14:33
Özdere'de iki gün süren organizasyonda yüzücüler dün 1.5 kilometrelik parkuru tamamlarken, bugün ise 3 kilometrelik parkur geçildi.
Soğuk hava ve rüzgarın olumsuz etkisine rağmen pes etmeden kulaç atan sporcular yarışı bitirerek alkış topladı.
Şampiyonanın ikinci gününde çoğunluğu veteranlardan oluşan 32 erkek, 12 kadın olmak üzere toplam 44 sporcu kıyasıya mücadele etti.
Yüzücüler soğuk suda FINA (Uluslararası Su Sporları Federasyonu) kuralları gereği özel giysilerle yarıştı.
Şampiyonada Sahil Güvenlik dalgıçları ve teknelerle önlemler alındı.