  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > İzmir'de görenleri şaşırtan kareler! Soğuk ve rüzgara karşı kulaç attılar

İzmir'de görenleri şaşırtan kareler! Soğuk ve rüzgara karşı kulaç attılar

İzmir'de bu yıl ikincisi düzenlenen Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda yüzücüler zorlu hava şartlarıyla mücadele etti. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2019 Pazar 14:33 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2019 Pazar 14:33
İzmir'de görenleri şaşırtan kareler! Soğuk ve rüzgara karşı kulaç attılar

Özdere'de iki gün süren organizasyonda yüzücüler dün 1.5 kilometrelik parkuru tamamlarken, bugün ise 3 kilometrelik parkur geçildi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir'de görenleri şaşırtan kareler! Soğuk ve rüzgara karşı kulaç attılar

Soğuk hava ve rüzgarın olumsuz etkisine rağmen pes etmeden kulaç atan sporcular yarışı bitirerek alkış topladı.

İzmir'de görenleri şaşırtan kareler! Soğuk ve rüzgara karşı kulaç attılar

Şampiyonanın ikinci gününde çoğunluğu veteranlardan oluşan 32 erkek, 12 kadın olmak üzere toplam 44 sporcu kıyasıya mücadele etti.

İzmir'de görenleri şaşırtan kareler! Soğuk ve rüzgara karşı kulaç attılar

Yüzücüler soğuk suda FINA (Uluslararası Su Sporları Federasyonu) kuralları gereği özel giysilerle yarıştı.

İzmir'de görenleri şaşırtan kareler! Soğuk ve rüzgara karşı kulaç attılar

Şampiyonada Sahil Güvenlik dalgıçları ve teknelerle önlemler alındı.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek? İzmir'in 15 ilçesinde su kesintileri! 29 Aralık Pazar İzmir'de su kesintileri yaşanacak ilçeler
İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek? İzmir'in 15 ilçesinde su kesintileri! 29 Aralık Pazar İzmir'de su kesintileri yaşanacak ilçeler
BİZE ULAŞIN