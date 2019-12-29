Haberler Galeri İzmir'de görenleri şaşırtan kareler! Soğuk ve rüzgara karşı kulaç attılar

İzmir'de görenleri şaşırtan kareler! Soğuk ve rüzgara karşı kulaç attılar

İzmir'de bu yıl ikincisi düzenlenen Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda yüzücüler zorlu hava şartlarıyla mücadele etti. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2019 Pazar 14:33 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2019 Pazar 14:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





