İzmir'de görev yapan doktordan göz yaşartan sözler

Onlar da taburcu olurken gayet mutlu şekilde ayrılıyorlar. Hastalarımız genel olarak gergin gelip rahatlamış bir şekilde gidiyorlar. Tedavi edip taburcu ettiğimiz hastalardan, aslında başka bir hastanede doğum planlayıp, planını iptal edip bize başvuranlar oldu. Demek ki onlara bu güveni aşılamışız. Bizim en mutlu anlarımız da bu anlar oluyor. Şu ana kadar ne gebelerimizden ne de yavrularımızdan herhangi bir kaybımız olmadı" dedi.