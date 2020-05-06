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İzmir'de görev yapan doktordan göz yaşartan sözler

İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Saygılı (35), Kenya'daki Kakuma Mülteci Kampı'nda gönüllü olarak verdiği hizmetin ardından, bugünlerde hamileleri corona virüsten korumak için mücadele ediyor. 5 buçuk yaşındaki kızına sarılamadığını belirten Saygılı, "Ona uzak kalmamız gerektiğini söylediğimde karşıma geçip ağlıyor. O ağlayınca ben de ağlıyorum. Yaşı daha büyük olsaydı bazı şeyleri daha kolay anlardı. Buna da şükür, bu günler geçecek" dedi.

Giriş Tarihi: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 10:18 Güncelleme Tarihi: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 10:24
İzmir'de görev yapan doktordan göz yaşartan sözler

Corona virüs salgınıyla mücadele eden doktorlar arasında, kritik öneme sahip olan servislerden biri de Kadın Hastalıkları ve Doğum doktorları oldu. Daha önce, gönüllü olarak gittiği Kenya'daki Kakuma Mülteci Kampı'nda kısıtlı imkanlarla mültecilere sağlık desteği veren, Bornova Türkan Özilhan Hastanesi'nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Saygılı da corona virüse yakalanan hamileleri kurtarmak ve bebeklerin sağlıklı şekilde dünyaya gelmesini sağlamak için mücadele eden doktorlardan biri oldu.

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İzmir'de görev yapan doktordan göz yaşartan sözler

Gebelik stresini yaşayan kadınların bir de corona virüse yakalandıklarında iki kat stres yaşadıklarını belirten Saygılı, "Hastalarımızı ilk kabul etmeye başladığımızda aslında biz de çok bilgi sahibi değildik.

İzmir'de görev yapan doktordan göz yaşartan sözler

Hızlı bir şekilde organize olduk. Gebelerimiz yatışları sırasında tedirgin oluyorlar, ancak daha sonra kendilerini iyi hissetmeye başlıyorlar. Hastalarımızın takip ve tedavilerini gerçekten nitelikli şekilde yapıyoruz.

İzmir'de görev yapan doktordan göz yaşartan sözler

Onlar da taburcu olurken gayet mutlu şekilde ayrılıyorlar. Hastalarımız genel olarak gergin gelip rahatlamış bir şekilde gidiyorlar. Tedavi edip taburcu ettiğimiz hastalardan, aslında başka bir hastanede doğum planlayıp, planını iptal edip bize başvuranlar oldu. Demek ki onlara bu güveni aşılamışız. Bizim en mutlu anlarımız da bu anlar oluyor. Şu ana kadar ne gebelerimizden ne de yavrularımızdan herhangi bir kaybımız olmadı" dedi.

İzmir'de görev yapan doktordan göz yaşartan sözler

'MOTİVASYONUMU EN ÇOK DÜŞÜREN ŞEY, SAĞLIKTA ŞİDDET HABERLERİ'
Tedbirlere uyulmasının sürecin bitmesi açısından kilit önemde olduğunu belirten Saygılı, "Mutluyum, çünkü kendi hastanemde birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz. Hastalarımızla aramız çok iyi. Duyduğumuz sağlıkta şiddet haberleri moralimizi çok bozuyor.

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