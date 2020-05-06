İzmir'de görev yapan doktordan göz yaşartan sözler

İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Saygılı (35), Kenya'daki Kakuma Mülteci Kampı'nda gönüllü olarak verdiği hizmetin ardından, bugünlerde hamileleri corona virüsten korumak için mücadele ediyor. 5 buçuk yaşındaki kızına sarılamadığını belirten Saygılı, "Ona uzak kalmamız gerektiğini söylediğimde karşıma geçip ağlıyor. O ağlayınca ben de ağlıyorum. Yaşı daha büyük olsaydı bazı şeyleri daha kolay anlardı. Buna da şükür, bu günler geçecek" dedi.