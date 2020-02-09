İzmir'de Hamsi Festivali; 10 ton hamsi tüketildi, horon oynandı

Dernek sayımız ise bugün itibariyle 53'tür. Ege Bölgesi'nin en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. En büyük özelliklerinden bir tanesi çalışıp üretmek olan Karadeniz insanı, ürettiğini paylaşmayı bilir ve bundan da mutlu olur. Karadeniz insanının olduğu yerde çalışmak, paylaşmak, birlik ve beraberlik vardır" dedi.