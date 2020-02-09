İzmir'de Hamsi Festivali; 10 ton hamsi tüketildi, horon oynandı
İzmir'de, bu yıl 10'uncu düzenlenen Hamsi Festivali'nde, 10 ton hamsi pişirilip, ekmek arasında dağıtıldı. Katılımcıların soğuk havaya aldırmadan horon teperek yöresel müziklerle eğlendiği festival, renkli görüntülere sahne oldu.
Giriş Tarihi: 9 Şubat 2020 Pazar 15:23Güncelleme Tarihi: 9 Şubat 2020 Pazar 15:23
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Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen 10. Hamsi Festivali, Balçova ilçesindeki İnciraltı Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirildi. Soğuk havaya rağmen festivale ilgi büyük oldu.
Festivalde Batum, Rize ve Trabzon'dan getirilen 10 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi. Dağıtılan ekmek arası hamsinin tadına bakmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
Öte yandan festivalde Karadeniz yöresine ait müzikler eşliğinde eğlenen ve horon tepenler, renkli görüntüler oluşturdu. Festivalde konuşma yapan Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Dursun Ali Özkan, "Ege Bölgesi'nde yaklaşık 600 bin, İzmir'de ise 250 bin Karadenizli yaşamaktadır.
Dernek sayımız ise bugün itibariyle 53'tür. Ege Bölgesi'nin en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. En büyük özelliklerinden bir tanesi çalışıp üretmek olan Karadeniz insanı, ürettiğini paylaşmayı bilir ve bundan da mutlu olur. Karadeniz insanının olduğu yerde çalışmak, paylaşmak, birlik ve beraberlik vardır" dedi.
EKMEK ARASI HAMSİ İÇİN UZUN KUYRUKTA BEKLEDİLER Festivale ilk kez katılan vatandaşlardan Özgül Karagöl, "Festivali çok beğendik. Balçova'da yaşıyorum ama ilk kez gelme fırsatım oldu. Balçova yaparsa bence en iyisini yapar. Uzun kuyruklarda bekleyip ekmek arası hamsimizi aldık ama beklemeye değdi. Ekmek arası hamsi, burada sıcak servis ediliyor ve festival alanı oldukça eğlenceli" diye konuştu.