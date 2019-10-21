Haberler Galeri İzmir'de hareketli anlar! Katar polisi, Dünya Kupası'na İzmir'de hazırlanıyor! İşte saniye saniye kareler

İzmir'de hareketli anlar! Katar polisi, Dünya Kupası'na İzmir'de hazırlanıyor! İşte saniye saniye kareler

Katar polis teşkilatınca Türkiye'ye gönderilen 15 kişilik grup, 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında toplumsal olaylara müdahale kursu aldı. Katarlı kursiyerlerden Raşit Hasan el-Gahtani, "Dünya Kupası sırasında meydana gelebilecek gösteri ve eylem gibi olayları önlemek maksadıyla eğitim için buradayız" dedi. İşte o anlardan dikkat çeken fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2019 Pazartesi 13:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





