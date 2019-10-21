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> İzmir'de hareketli anlar! Katar polisi, Dünya Kupası'na İzmir'de hazırlanıyor! İşte saniye saniye kareler
İzmir'de hareketli anlar! Katar polisi, Dünya Kupası'na İzmir'de hazırlanıyor! İşte saniye saniye kareler
Katar polis teşkilatınca Türkiye'ye gönderilen 15 kişilik grup, 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında toplumsal olaylara müdahale kursu aldı. Katarlı kursiyerlerden Raşit Hasan el-Gahtani, "Dünya Kupası sırasında meydana gelebilecek gösteri ve eylem gibi olayları önlemek maksadıyla eğitim için buradayız" dedi. İşte o anlardan dikkat çeken fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 21 Ekim 2019 Pazartesi 13:09
Katar polisi, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde ülkelerinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası öncesi Türkiye'de uzmanlardan eğitim aldı.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinesinde, Katar İç Güvenlik Komutanlığının talebiyle Türkiye'ye gelen 15 kişilik gruba, İzmir'deki Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında toplumsal olaylara müdahale kursu verildi.
Alanlarında uzman eğitmenler kontrolünde 4 hafta süren kursta Katar polisi, asayiş ve bomba arama köpeklerinin de yer aldığı uygulamalı eğitimlerle Dünya Kupası'na sıkı bir şekilde hazırlandı.
Eğitim programı kapsamında kursiyerlere, toplumsal olaylara müdahalede teşkilatlanma ile düzenler, müzakere, öfke kontrolü, planlama ve bir toplumsal olaya nasıl müdahale edileceği konuları anlatıldı.
Katar İç Güvenlik Komutanlığı birimleri bu sayede ülkelerine donanımlı bir şekilde dönecek olmanın mutluluğunu yaşadı.