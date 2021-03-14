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Haberler Galeri İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji saat verip uyardı! İşte 14 Mart Pazar hava durumu...

İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji saat verip uyardı! İşte 14 Mart Pazar hava durumu...

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla güney ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın akşam saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla Ve Antalya çevrelerinin, gece saatlerinden sonra Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Adana, Osmaniye çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır. İşte 14 Mart Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 08:40 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 08:44
İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji saat verip uyardı! İşte 14 Mart Pazar hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 14 Mart Pazar hava durumu...

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İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji saat verip uyardı! İşte 14 Mart Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve Marmara'nın güneyinde bu sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji saat verip uyardı! İşte 14 Mart Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu zamanla kıyılarının çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'de bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji saat verip uyardı! İşte 14 Mart Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Batı Akdeniz ile Mersin ve Hatay çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri yerel sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 14°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji saat verip uyardı! İşte 14 Mart Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ÇANKIRI °C, 16°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 14°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

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