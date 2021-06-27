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Haberler Galeri İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 27 Haziran Pazar hava durumu...

İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 27 Haziran Pazar hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 27 Haziran Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 08:34 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 08:38
İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 27 Haziran Pazar hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI: Trakya ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, iç kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara, Kıyı Ege ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 27 Haziran Pazar hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 27 Haziran Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 34°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 27 Haziran Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 27 Haziran Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

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