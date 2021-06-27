İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 27 Haziran Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu