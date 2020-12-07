İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'ye sağanak yağış uyarısı! 7 Aralık Pazartesi hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimlerinde başlamak üzere, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah erken saatlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı