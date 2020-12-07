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Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'ye sağanak yağış uyarısı! 7 Aralık Pazartesi hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'ye sağanak yağış uyarısı! 7 Aralık Pazartesi hava durumu...

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Konya ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kars ve Iğdır çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların öğle saatlerinden sonra Muğla ve Antalya ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. İşte 7 Aralık Pazartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 7 Aralık 2020 Pazartesi 08:56 Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2020 Pazartesi 09:01
İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'ye sağanak yağış uyarısı! 7 Aralık Pazartesi hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Muğla ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'ye sağanak yağış uyarısı! 7 Aralık Pazartesi hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimlerinde başlamak üzere, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah erken saatlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'ye sağanak yağış uyarısı! 7 Aralık Pazartesi hava durumu...

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ege kıyılarından başlamak üzere zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde ise sağanak yağış ve zamanla yağmur şeklinde görülmesi, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde ise yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah erken saatlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'ye sağanak yağış uyarısı! 7 Aralık Pazartesi hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Batı Akdeniz ile Adana ve Osmaniye çevrelerinden başlamak üzere zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde ise sağanak yağış ve zamanla yağmur şeklinde görülmesi, Antalya çevrelerinde ise yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'ye sağanak yağış uyarısı! 7 Aralık Pazartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Eskişehir, Ankara ve Konya çevrelerinin gece saatlerinde hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah erken saatlerde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde merkez ve batı ilçeleri hafif yağmurlu

ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde merkez ve batı ilçeleri aralıklı yağmurlu

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Günlük burç yorumları - 7 Aralık Pazartesi
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