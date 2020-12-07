İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'ye sağanak yağış uyarısı! 7 Aralık Pazartesi hava durumu...

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Konya ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kars ve Iğdır çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların öğle saatlerinden sonra Muğla ve Antalya ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. İşte 7 Aralık Pazartesi hava durumu...