İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış var? İşte 2 Kasım Pazartesi hava durumu

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Sivas ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 2 Kasım Pazartesi hava durumu...