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Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış var? İşte 2 Kasım Pazartesi hava durumu

İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış var? İşte 2 Kasım Pazartesi hava durumu

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Sivas ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 2 Kasım Pazartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 2 Kasım 2020 Pazartesi 10:36 Güncelleme Tarihi: 2 Kasım 2020 Pazartesi 10:42
İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış var? İşte 2 Kasım Pazartesi hava durumu

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden başta heyelan olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış var? İşte 2 Kasım Pazartesi hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış var? İşte 2 Kasım Pazartesi hava durumu

EGE

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 20°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 20°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış var? İşte 2 Kasım Pazartesi hava durumu

AKDENİZ

Parçalı, Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış var? İşte 2 Kasım Pazartesi hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı az bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C

Parçalı az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı az bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı az bulutlu

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