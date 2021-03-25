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Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illere kar yağacak? 25 Mart Perşembe hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illere kar yağacak? 25 Mart Perşembe hava durumu...

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir. İşte 25 Mart Perşembe hava durumu...

Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 08:34 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 08:38
İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illere kar yağacak? 25 Mart Perşembe hava durumu...

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illere kar yağacak? 25 Mart Perşembe hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illere kar yağacak? 25 Mart Perşembe hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

İZMİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

MUĞLA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illere kar yağacak? 25 Mart Perşembe hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illere kar yağacak? 25 Mart Perşembe hava durumu...

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

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