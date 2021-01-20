İzmir'de hava nasıl olacak? Kar yağışı devam edecek mi? 20 Ocak Çarşamba hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ordu, Bingöl, Erzurum, Iğdır çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don, kıyı kesimlerde hafif don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. İşte 20 Ocak Çarşamba hava durumu...