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Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? Kar yağışı devam edecek mi? 20 Ocak Çarşamba hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Kar yağışı devam edecek mi? 20 Ocak Çarşamba hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ordu, Bingöl, Erzurum, Iğdır çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don, kıyı kesimlerde hafif don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. İşte 20 Ocak Çarşamba hava durumu...

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 08:33 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 08:39
İzmir'de hava nasıl olacak? Kar yağışı devam edecek mi? 20 Ocak Çarşamba hava durumu...

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir'de hava nasıl olacak? Kar yağışı devam edecek mi? 20 Ocak Çarşamba hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Kar yağışı devam edecek mi? 20 Ocak Çarşamba hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Kar yağışı devam edecek mi? 20 Ocak Çarşamba hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu ve Hatay çevrelerinin bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda hafif iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Kar yağışı devam edecek mi? 20 Ocak Çarşamba hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

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