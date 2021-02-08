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Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? Kuvvetli fırtına uyarısı! İşte 8 Şubat Pazartesi hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Kuvvetli fırtına uyarısı! İşte 8 Şubat Pazartesi hava durumu...

İzmir'de hava bugün nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Erzurum ve Bingöl çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. İşte 8 Şubat Pazartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 8 Şubat 2021 Pazartesi 08:35 Güncelleme Tarihi: 8 Şubat 2021 Pazartesi 08:40
İzmir'de hava nasıl olacak? Kuvvetli fırtına uyarısı! İşte 8 Şubat Pazartesi hava durumu...

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da fırtına (40-70 km/sa), Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir'de hava nasıl olacak? Kuvvetli fırtına uyarısı! İşte 8 Şubat Pazartesi hava durumu...

MARMARA

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden doğusunda fırtına (50-70 km/sa), batısında yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Kuvvetli fırtına uyarısı! İşte 8 Şubat Pazartesi hava durumu...

EGE

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden İç Ege'de fırtına (50-70 km/sa), Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir'de hava nasıl olacak? Kuvvetli fırtına uyarısı! İşte 8 Şubat Pazartesi hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden Batı Akdeniz'de yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İzmir'de hava nasıl olacak? Kuvvetli fırtına uyarısı! İşte 8 Şubat Pazartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

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