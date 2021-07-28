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Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? Kuvvetli fırtına ve yağışa dikkat! 28 Temmuz Çarşamba hava durumu....

İzmir'de hava nasıl olacak? Kuvvetli fırtına ve yağışa dikkat! 28 Temmuz Çarşamba hava durumu....

İzmir'de sıcaklıklar artacak mı? Ege'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Samsun'un doğusu ile Erzurum'un kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. İşte 28 Temmuz Çarşamba hava durumu....

Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 08:47
İzmir'de hava nasıl olacak? Kuvvetli fırtına ve yağışa dikkat! 28 Temmuz Çarşamba hava durumu....

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, taşkın vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50 ila 70, doğusunda zaman zaman 80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir'de hava nasıl olacak? Kuvvetli fırtına ve yağışa dikkat! 28 Temmuz Çarşamba hava durumu....

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 36°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Kuvvetli fırtına ve yağışa dikkat! 28 Temmuz Çarşamba hava durumu....

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İzmir'de hava nasıl olacak? Kuvvetli fırtına ve yağışa dikkat! 28 Temmuz Çarşamba hava durumu....

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50 ila 70, doğusunda zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İzmir'de hava nasıl olacak? Kuvvetli fırtına ve yağışa dikkat! 28 Temmuz Çarşamba hava durumu....

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 27°C

Parçalı bulutlu

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