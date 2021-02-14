İzmir'de hava nasıl olacak? Kuvvetli yağış uyarısı! İşte 14 Şubat Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğle saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

İZMİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.