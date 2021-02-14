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Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? Kuvvetli yağış uyarısı! İşte 14 Şubat Pazar hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Kuvvetli yağış uyarısı! İşte 14 Şubat Pazar hava durumu...

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara ve Batı Karadeniz'de yoğun kar, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. İşte 14 Şubat Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 08:56 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 09:01
İzmir'de hava nasıl olacak? Kuvvetli yağış uyarısı! İşte 14 Şubat Pazar hava durumu...

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Marmara ile Batı Karadeniz'de yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Yağışların; İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir'de hava nasıl olacak? Kuvvetli yağış uyarısı! İşte 14 Şubat Pazar hava durumu...

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, -1°C

Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı

İSTANBUL °C, 2°C

Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, -1°C

Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı

KOCAELİ °C, 3°C

Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı

İzmir'de hava nasıl olacak? Kuvvetli yağış uyarısı! İşte 14 Şubat Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğle saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

İZMİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir'de hava nasıl olacak? Kuvvetli yağış uyarısı! İşte 14 Şubat Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Göller Yöresinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Kuvvetli yağış uyarısı! İşte 14 Şubat Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısının karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

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Günlük burç yorumları - 14 Şubat Pazar