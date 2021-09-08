İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli fırtına uyarısı! 8 Eylül Çarşamba hava durumu....

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık