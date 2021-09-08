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Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı! 8 Eylül Çarşamba hava durumu....

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı! 8 Eylül Çarşamba hava durumu....

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Denizli, Sinop, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 8 Eylül Çarşamba hava durumu....

Giriş Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 09:12 Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 09:12
İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli fırtına uyarısı! 8 Eylül Çarşamba hava durumu....

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli fırtına uyarısı! 8 Eylül Çarşamba hava durumu....

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli fırtına uyarısı! 8 Eylül Çarşamba hava durumu....

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli fırtına uyarısı! 8 Eylül Çarşamba hava durumu....

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli fırtına uyarısı! 8 Eylül Çarşamba hava durumu....

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

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