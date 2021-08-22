İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! 22 Ağustos Pazar hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Eskişehir, Sinop, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 22 Ağustos Pazar hava durumu...