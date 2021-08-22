İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! 22 Ağustos Pazar hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık