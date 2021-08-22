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Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! 22 Ağustos Pazar hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! 22 Ağustos Pazar hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Eskişehir, Sinop, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 22 Ağustos Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 08:51
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! 22 Ağustos Pazar hava durumu...

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! 22 Ağustos Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Yalova çevreleri, öğle saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevreleri, gece saatlerinden itibaren ise İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeydoğudan kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Anadolu Yakası ile gece saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde il geneli, gece saatlerinde ise kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! 22 Ağustos Pazar hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! 22 Ağustos Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! 22 Ağustos Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

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