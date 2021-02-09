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Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! 9 Şubat Salı hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! 9 Şubat Salı hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile İstanbul, Yalova, Bursa, Kütahya, Uşak, Antalya, Isparta, Zonguldak, Bartın, Artvin, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde Erzurum ve Ardahan çevreleri ile Artvin'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. İşte 9 Şubat Salı hava durumu...

Giriş Tarihi: 9 Şubat 2021 Salı 08:48 Güncelleme Tarihi: 9 Şubat 2021 Salı 08:48
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! 9 Şubat Salı hava durumu...

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın; güneyli yönlerden Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa sürel fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! 9 Şubat Salı hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısı ile Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! 9 Şubat Salı hava durumu...

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimi ile akşam saatlerinden sonra Manisa, Kütahya ve Uşak çevrelerinin sağanak, kıyı kesimlerinin gece saatlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, gece saatlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatleri ile gece saatlerinde sağanak yağışlı

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! 9 Şubat Salı hava durumu...

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimi ile akşam saatlerinden sonra Manisa, Kütahya ve Uşak çevrelerinin sağanak, kıyı kesimlerinin gece saatlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, gece saatlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatleri ile gece saatlerinde sağanak yağışlı

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! 9 Şubat Salı hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

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Günlük burç yorumları - 9 Şubat Salı