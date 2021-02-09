İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! 9 Şubat Salı hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısı ile Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu