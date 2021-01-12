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Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 12 Ocak Salı hava durumu

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 12 Ocak Salı hava durumu

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, batı ve iç kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege'nin batı ve kuzey kesimleri, Antalya ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²), Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde ise yer yer şiddetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor. İşte 12 Ocak Salı hava durumu...

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 08:43 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 08:48
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 12 Ocak Salı hava durumu

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Kıyı Ege'de (Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir) bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması, beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: İstanbul'da bugün beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak zamanla il genelinde kuvvetli (30-50 kg/metrekare) ve batı kesimlerde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 12 Ocak Salı hava durumu

MARMARA

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, önce kuzey ve batısında, zamanla doğu ve güney kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-75 kg/m²) olması; rüzgarın, bölgenin güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 8°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 12 Ocak Salı hava durumu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinden başlamak üzere, zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ve Manisa ile Kütahya'nın batı çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde görülmesi; rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 12 Ocak Salı hava durumu

AKDENİZ

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Antalya ve Isparta ile Burdur'un batı çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması; rüzgarın, Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

HATAY °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 12 Ocak Salı hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Çankırı ile Ankara'nın kuzeybatı çevrelerinin, gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzeybatı çevreleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu , gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

NİĞDE °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

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Günlük burç yorumları - 12 Ocak Salı