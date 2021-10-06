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Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 6 Ekim Çarşamba hava durumu....

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 6 Ekim Çarşamba hava durumu....

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sinop ve Tokat çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan'ın yükseklerinde (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusunda pus hadisesi bekleniyor. İşte 6 Ekim Çarşamba hava durumu....

Giriş Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 08:52
İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 6 Ekim Çarşamba hava durumu....

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 6 Ekim Çarşamba hava durumu....

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı

İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 6 Ekim Çarşamba hava durumu....

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. .

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 25°C

Az bulutlu

İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 6 Ekim Çarşamba hava durumu....

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 20°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 7°C, 22°C

Az bulutlu

İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 6 Ekim Çarşamba hava durumu....

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde doğusunda pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

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