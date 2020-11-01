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Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere uyarı! İşte 1 Kasım Pazar hava durumu

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere uyarı! İşte 1 Kasım Pazar hava durumu

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Batı Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tokat, Kayseri, Sivas ve Elazığ çevreleri ile Hatay kıyı kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, akşam saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 1 Kasım Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 1 Kasım 2020 Pazar 09:20
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere uyarı! İşte 1 Kasım Pazar hava durumu

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere uyarı! İşte 1 Kasım Pazar hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu,doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere uyarı! İşte 1 Kasım Pazar hava durumu

EGE

Parçalı, kuzeyi yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere uyarı! İşte 1 Kasım Pazar hava durumu

AKDENİZ

Parçalı, Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere uyarı! İşte 1 Kasım Pazar hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Kayseri çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

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Günlük burç yorumları - 1 Kasım Pazar
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