İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere uyarı! İşte 1 Kasım Pazar hava durumu

AKDENİZ

Parçalı, Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 19°C

Parçalı bulutlu