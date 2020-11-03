İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere yağış uyarısı! 3 Kasım Salı hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde Adana çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu