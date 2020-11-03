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Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere yağış uyarısı! 3 Kasım Salı hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere yağış uyarısı! 3 Kasım Salı hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Antalya, Sivas, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde Adana ve Samsun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. İşte 3 Kasım Salı hava durumu....

Giriş Tarihi: 3 Kasım 2020 Salı 08:33 Güncelleme Tarihi: 3 Kasım 2020 Salı 08:38
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere yağış uyarısı! 3 Kasım Salı hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde Adana ve Samsun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere yağış uyarısı! 3 Kasım Salı hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere yağış uyarısı! 3 Kasım Salı hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 21°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 21°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere yağış uyarısı! 3 Kasım Salı hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde Adana çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere yağış uyarısı! 3 Kasım Salı hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, güneydoğusu ile Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı az bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı az bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı az bulutlu

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