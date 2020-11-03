İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere yağış uyarısı! 3 Kasım Salı hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Antalya, Sivas, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde Adana ve Samsun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. İşte 3 Kasım Salı hava durumu....