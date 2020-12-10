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Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 10 Aralık Perşembe hava durumu

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 10 Aralık Perşembe hava durumu

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: sabah ve öğle saatlerinde Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde ise Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Çanakkale'nin güney ilçeleri, İzmir, Aydın ve Muğla kıyıları ile Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. İşte 10 Aralık Perşembe hava durumu....

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 08:35 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 08:40
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 10 Aralık Perşembe hava durumu

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Çanakkale'nin güney ilçeleri, İzmir, Aydın ve Muğla kıyıları ile Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 10 Aralık Perşembe hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Edirne çevreleri ile akşam saatlerinde bölgenin batısının, gece saatlerinden itibaren ise bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 10 Aralık Perşembe hava durumu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

İZMİR °C, 19°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 14°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 10 Aralık Perşembe hava durumu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 10 Aralık Perşembe hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla bölgenin batısı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu

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