İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 10 Aralık Perşembe hava durumu

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: sabah ve öğle saatlerinde Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde ise Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Çanakkale'nin güney ilçeleri, İzmir, Aydın ve Muğla kıyıları ile Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. İşte 10 Aralık Perşembe hava durumu....