İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 10 Aralık Perşembe hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Edirne çevreleri ile akşam saatlerinde bölgenin batısının, gece saatlerinden itibaren ise bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı