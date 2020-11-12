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Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 12 Kasım Perşembe hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 12 Kasım Perşembe hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış var? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu ile Şırnak, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak'ın yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı Marmara'nın güneyi ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. İşte 12 Kasım Perşembe hava durumu...

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 09:02 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 09:02
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 12 Kasım Perşembe hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 12 Kasım Perşembe hava durumu...

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İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 12 Kasım Perşembe hava durumu...

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli çevreleri, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Rüzgarın bu sabah saatlerinde batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 12 Kasım Perşembe hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

İZMİR °C, 21°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 21°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 21°C

Az bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 12 Kasım Perşembe hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 12 Kasım Perşembe hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 14°C

Az bulutlu

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Günlük burç yorumları - 12 Kasım Perşembe
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