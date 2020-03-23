İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 23 Mart Pazartesi hava durumu...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce ile akşam saatlerinden itibaren Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı