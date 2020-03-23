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Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 23 Mart Pazartesi hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 23 Mart Pazartesi hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi)Marmara, Ege , Ankara, Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Isparta'nın kuzeyi ve Antalya'nın batısının iç kesimleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinde Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Bolu, Zonguldak, Bartın, Düzce, Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 23 Mart Pazartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 23 Mart 2020 Pazartesi 09:10 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2020 Pazartesi 09:10
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 23 Mart Pazartesi hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 23 Mart Pazartesi hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 19°C

Çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu bu sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C

Çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 23 Mart Pazartesi hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinde Burdur ile Isparta'nın kuzeyi ve Antalya'nın batısının iç kesimleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinde Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimleri bugün (Pazartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu kuzey kesimleri bugün (Pazartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 23 Mart Pazartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Eskişehir ile akşam saatlerinden sonra Ankara çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 23 Mart Pazartesi hava durumu...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce ile akşam saatlerinden itibaren Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı

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Günlük burç yorumları - 23 Mart Pazartesi
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