  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 23 Şubat Salı hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 23 Şubat Salı hava durumu...

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz'in çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyı kesiminin yağmurlu, iç kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. İşte 23 Şubat Salı hava durumu...

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 08:37 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 08:42
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 23 Şubat Salı hava durumu...

ÇIĞ UYARISI: Serin ve yağışlı hava kütlesinin yurdumuzu terk etmesiyle yurdun doğu kesimlerinde hava sıcaklıklarının ve güneşlenmenin artması beklendiğinden kalın kar örtüsü bulunan yüksek ve dik yamaçlardaki çığ oluşum riskinin artacağı değerlendirilmektedir. Çığ nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 23 Şubat Salı hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 16°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Az bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 23 Şubat Salı hava durumu...

EGE

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 18°C

Az bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 23 Şubat Salı hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu

HATAY °C, 15°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 14°C

Az bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 23 Şubat Salı hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 13°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Az bulutlu

KONYA °C, 12°C

Az bulutlu

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Başkan Erdoğan Gürsel Aksel Stadı'nda incelemelerde bulundu
Başkan Erdoğan Gürsel Aksel Stadı'nda incelemelerde bulundu