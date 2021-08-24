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Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 24 Ağustos Salı hava durumu....

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 24 Ağustos Salı hava durumu....

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Tokat, Osmaniye, Van'ın kuzeyi ve doğusu ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. İşte 24 Ağustos Salı hava durumu....

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 08:45 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 08:45
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 24 Ağustos Salı hava durumu....

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 24 Ağustos Salı hava durumu....

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 32°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 24 Ağustos Salı hava durumu....

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 24 Ağustos Salı hava durumu....

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 24 Ağustos Salı hava durumu....

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 29°C

Parçalı bulutlu

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