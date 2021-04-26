İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! İşte 26 Nisan Pazartesi hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile akşam ve gece saatlerinde Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı