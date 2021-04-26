İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! İşte 26 Nisan Pazartesi hava durumu...

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Adıyaman çevreleri ile sabah saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar, akşam ve gece saatlerinde Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu bölge geneli ile Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda toz taşınımı bekleniyor. İşte 26 Nisan Pazartesi hava durumu...