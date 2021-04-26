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Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! İşte 26 Nisan Pazartesi hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! İşte 26 Nisan Pazartesi hava durumu...

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Adıyaman çevreleri ile sabah saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar, akşam ve gece saatlerinde Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu bölge geneli ile Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda toz taşınımı bekleniyor. İşte 26 Nisan Pazartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 08:36 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 08:40
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! İşte 26 Nisan Pazartesi hava durumu...

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! İşte 26 Nisan Pazartesi hava durumu...

MARMARA

Parçalı, doğusunun çok bulutlu, sabah saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Genellikle parçalı, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! İşte 26 Nisan Pazartesi hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! İşte 26 Nisan Pazartesi hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile akşam ve gece saatlerinde Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! İşte 26 Nisan Pazartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğle saatlerinde doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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