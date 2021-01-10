İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 10 Ocak Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu