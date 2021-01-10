İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 10 Ocak Pazar hava durumu...

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 10 Ocak Pazar hava durumu...