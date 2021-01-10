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Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 10 Ocak Pazar hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 10 Ocak Pazar hava durumu...

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 10 Ocak Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 09:00 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 09:04
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 10 Ocak Pazar hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 10 Ocak Pazar hava durumu...

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/Saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAKARYA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 10 Ocak Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 20°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 10 Ocak Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 10 Ocak Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

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Günlük burç yorumları - 10 Ocak Pazar