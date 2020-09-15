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Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 15 Eylül Salı hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 15 Eylül Salı hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu'nun iç kesimleri, Giresun'un iç ve doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İşte 15 Eylül Salı hava durumu...

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 08:56
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 15 Eylül Salı hava durumu...

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 15 Eylül Salı hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 15 Eylül Salı hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 36°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

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İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 15 Eylül Salı hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 15 Eylül Salı hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 33°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

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