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Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 4 Mayıs Pazartesi hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 4 Mayıs Pazartesi hava durumu...

İzmir'de ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Malatya ve Elazığ dışında Doğu Anadolu bölge geneli ile Giresun, Gaziantep, Kilis ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Düzce ve Adana çevreleri ile Osmaniye'nin batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. İşte 4 Mayıs Pazartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 09:14 Güncelleme Tarihi: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 09:19
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 4 Mayıs Pazartesi hava durumu...

Bugün hangi bölgelerde yağış bekleniyor? İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloj Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 4 Mayıs Pazartesi hava durumu...

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İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 4 Mayıs Pazartesi hava durumu...

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kadar Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kadar il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kadar il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 4 Mayıs Pazartesi hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 4 Mayıs Pazartesi hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana il geneli ile Osmaniye'nin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 20°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 4 Mayıs Pazartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Günlük burç yorumları - 4 Mayıs Pazartesi
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