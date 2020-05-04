İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 4 Mayıs Pazartesi hava durumu...

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kadar Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kadar il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kadar il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.