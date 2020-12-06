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Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 6 Aralık Pazar hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 6 Aralık Pazar hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin, Sinop'un ve Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları, Muğla çevreleri ile Hatay kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Kars ve Iğdır çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 6 Aralık Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 6 Aralık 2020 Pazar 08:53 Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2020 Pazar 08:57
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 6 Aralık Pazar hava durumu...

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kars çevrelerinde kar, Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 6 Aralık Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu ve kuzey kesimleri hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu ve kıyı kesimleri hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu ve kuzey kesimleri hafif yağmurlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 6 Aralık Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Güney Ege kıyılarının yer yer çok bulutlu, yarın (pazartesi) sabah saatlerinde Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 6 Aralık Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Hatay kıyılarının yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 6 Aralık Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 13°C

Az bulutlu

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