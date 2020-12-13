İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 13 Aralık Pazar hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batı, Antalya ve Burdur'un doğu, Isparta'nın güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Güney Ege kıyıları ile Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneybatısı ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kıyı Ege'de yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.