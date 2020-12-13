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Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 13 Aralık Pazar hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 13 Aralık Pazar hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Kıyı Ege, Çanakkale ile Balıkesir'in batı, Antalya ve Burdur'un doğu, Isparta'nın güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Güney Ege kıyıları ile Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor. İşte 13 Aralık Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 08:43 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 08:48
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 13 Aralık Pazar hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batı, Antalya ve Burdur'un doğu, Isparta'nın güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Güney Ege kıyıları ile Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneybatısı ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kıyı Ege'de yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 13 Aralık Pazar hava durumu...

MARMARA

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 13 Aralık Pazar hava durumu...

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 13 Aralık Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta'nın güney, Antalya ve Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Antalya merkez ve batı ilçelerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına olarak (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, doğu ilçelerinde kuvvetli, il merkezi ile batı ilçelerinde çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 13 Aralık Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

YOZGAT °C, 10°C

Çok bulutlu

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