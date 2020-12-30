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Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 30 Aralık Çarşamba hava durumu

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 30 Aralık Çarşamba hava durumu

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Antalya, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. İşte 30 Aralık Çarşamba hava durumu....

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 08:38 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 08:43
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 30 Aralık Çarşamba hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İştee 30 Aralık Çarşamba hava durumu...

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İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 30 Aralık Çarşamba hava durumu

MARMARA

Parçalı, batısının çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BALIKESİR °C, 17°C

Çok bulutlu, batı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı, batı kesimleri yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 30 Aralık Çarşamba hava durumu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 30 Aralık Çarşamba hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Çok bulutlu ve güneyi aralıklı yağmurlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 30 Aralık Çarşamba hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 10°C

Az bulutlu

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