İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 30 Aralık Çarşamba hava durumu

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Antalya, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. İşte 30 Aralık Çarşamba hava durumu....