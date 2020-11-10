  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 10 Kasım Salı hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 10 Kasım Salı hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın kuzey, Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Mardin, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi'nin güneybatı, İç Ege'nin kuzey ve İç Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz Bölümü'nün iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. İşte 10 Kasım Salı hava durumu...

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 08:43 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 08:47
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 10 Kasım Salı hava durumu...

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BURSA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 10 Kasım Salı hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'nin kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

İZMİR °C, 22°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 10 Kasım Salı hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 10 Kasım Salı hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 10 Kasım Salı hava durumu...

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Sinop il geneli ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri, öğle saatlerinden sonra ise Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Sefirinin Kızı’nın Gediz’i Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir dönem...
Sefirinin Kızı’nın Gediz’i Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir dönem...
  • SON DAKİKA