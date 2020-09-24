İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 24 Eylül Perşembe hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu