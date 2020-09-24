İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 24 Eylül Perşembe hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç ve Güney Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Bursa, Adana, Ankara, Eskişehir ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 24 Eylül Perşembe hava durumu...