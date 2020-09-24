  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 24 Eylül Perşembe hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 24 Eylül Perşembe hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç ve Güney Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Bursa, Adana, Ankara, Eskişehir ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 24 Eylül Perşembe hava durumu...

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 09:33 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 09:38
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 24 Eylül Perşembe hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 24 Eylül Perşembe hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren İç ve güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 24 Eylül Perşembe hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki ile Adana'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 30°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 24 Eylül Perşembe hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

YOZGAT °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 24 Eylül Perşembe hava durumu...

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı A101 aktüel ürünler kataloğu 24 Eylül Perşembe!
A101 aktüel ürünler kataloğu 24 Eylül Perşembe!
  • SON DAKİKA