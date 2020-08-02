İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı! İşte 2 Ağustos Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

OSMANİYE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu