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Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı! İşte 2 Ağustos Pazar hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı! İşte 2 Ağustos Pazar hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Sinop ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun'un doğusu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. İşte2 Ağustos Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 2 Ağustos 2020 Pazar 09:10 Güncelleme Tarihi: 2 Ağustos 2020 Pazar 09:15
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı! İşte 2 Ağustos Pazar hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Giresun'un doğusu ile Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın Marmara Bölge geneli ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

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İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı! İşte 2 Ağustos Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli(40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı! İşte 2 Ağustos Pazar hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı! İşte 2 Ağustos Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

OSMANİYE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı! İşte 2 Ağustos Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

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