İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı! İşte 2 Mayıs Pazar hava durumu...

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sabah saatlerinde Ankara ve Bolu, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun doğusunun (Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri), akşam saatlerinden sonra ise Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor. İşte 2 Mayıs Pazar hava durumu...