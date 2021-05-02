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Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı! İşte 2 Mayıs Pazar hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı! İşte 2 Mayıs Pazar hava durumu...

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sabah saatlerinde Ankara ve Bolu, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun doğusunun (Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri), akşam saatlerinden sonra ise Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor. İşte 2 Mayıs Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 2 Mayıs 2021 Pazar 09:06 Güncelleme Tarihi: 2 Mayıs 2021 Pazar 09:11
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı! İşte 2 Mayıs Pazar hava durumu...

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı! İşte 2 Mayıs Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı! İşte 2 Mayıs Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı! İşte 2 Mayıs Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 27°C

Az bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı! İşte 2 Mayıs Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Ankara, akşam saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

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