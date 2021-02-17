  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı! 17 Şubat Çarşamba hava durumu

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı! 17 Şubat Çarşamba hava durumu

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Kar yağışı hangi illerde etkili olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege'nin kuzeyi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Erzincan, Bitlis ve Muş çevreleri ile Tunceli, Bingöl, Hakkari ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 17 Şubat Çarşamba hava durumu...

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 08:31 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 08:37
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı! 17 Şubat Çarşamba hava durumu

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: yağışların, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Erzincan, Bitlis ve Muş çevreleri ile Tunceli, Bingöl, Hakkari ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı! 17 Şubat Çarşamba hava durumu

MARMARA

Çok bulutlu, doğusunun akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Bursa'nın kuzey ve doğu çevrelerinde yer yer yoğun olması, bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 1°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 4°C

Çok bulutlu, Avrupa Yakası hafif olmak üzere, il geneli kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 2°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 3°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı! 17 Şubat Çarşamba hava durumu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin kuzey kesimleri ile Afyon'un doğu çevrelerinin bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -3°C

Çok bulutlu, doğu çevreleri sabah erken saatlerde hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı! 17 Şubat Çarşamba hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği; yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, -2°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu kar yağışlı

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı! 17 Şubat Çarşamba hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, -3°C

Çok bulutlu, kuzey çevreleri hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, -1°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Limon hangi hastalıklara iyi gelir?
Limon hangi hastalıklara iyi gelir?