İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı! 17 Şubat Çarşamba hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği; yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, -2°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu kar yağışlı