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Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? O illere kuvvetli yağış geliyor! İşte 3 Haziran Perşembe hava durumu....

İzmir'de hava nasıl olacak? O illere kuvvetli yağış geliyor! İşte 3 Haziran Perşembe hava durumu....

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Hangi illerde sağanak yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 3 Haziran Perşembe hava durumu...

Giriş Tarihi: 3 Haziran 2021 Perşembe 09:09 Güncelleme Tarihi: 3 Haziran 2021 Perşembe 09:13
İzmir'de hava nasıl olacak? O illere kuvvetli yağış geliyor! İşte 3 Haziran Perşembe hava durumu....

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların akşam saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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İzmir'de hava nasıl olacak? O illere kuvvetli yağış geliyor! İşte 3 Haziran Perşembe hava durumu....

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile İstanbul'un doğu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir'de hava nasıl olacak? O illere kuvvetli yağış geliyor! İşte 3 Haziran Perşembe hava durumu....

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İzmir'de hava nasıl olacak? O illere kuvvetli yağış geliyor! İşte 3 Haziran Perşembe hava durumu....

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu

HATAY °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? O illere kuvvetli yağış geliyor! İşte 3 Haziran Perşembe hava durumu....

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 21°C

Parçalı bulutlu

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