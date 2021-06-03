İzmir'de hava nasıl olacak? O illere kuvvetli yağış geliyor! İşte 3 Haziran Perşembe hava durumu....

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Hangi illerde sağanak yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 3 Haziran Perşembe hava durumu...