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Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? O illere kuvvetli yağış uyarısı! 7 Şubat Pazar hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? O illere kuvvetli yağış uyarısı! 7 Şubat Pazar hava durumu...

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinin parçalı ve az bulutlu, Osmaniye, Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. İşte 7 Şubat Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2021 Pazar 08:42 Güncelleme Tarihi: 7 Şubat 2021 Pazar 08:48
İzmir'de hava nasıl olacak? O illere kuvvetli yağış uyarısı! 7 Şubat Pazar hava durumu...

ÇIĞ UYARISI: Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir'de hava nasıl olacak? O illere kuvvetli yağış uyarısı! 7 Şubat Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? O illere kuvvetli yağış uyarısı! 7 Şubat Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? O illere kuvvetli yağış uyarısı! 7 Şubat Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu yarın (Pazartesi) Osmaniye çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? O illere kuvvetli yağış uyarısı! 7 Şubat Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Az bulutlu

KONYA °C, 19°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

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Günlük burç yorumları - 7 Şubat Pazar