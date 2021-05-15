İzmir'de hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? 15 Mayıs Cumartesi hava durumu...

MARMARA

Parçalı zamanla Trakya Kesimi yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Edirne, akşam ve gece saatlerinde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 26°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde Çatalca ve Silivri ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu