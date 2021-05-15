İzmir'de hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? 15 Mayıs Cumartesi hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Trakya kesiminin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğusunun, akşam ve gece saatlerinde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 15 Mayıs Cumartesi hava durumu...