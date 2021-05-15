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Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? 15 Mayıs Cumartesi hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? 15 Mayıs Cumartesi hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Trakya kesiminin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğusunun, akşam ve gece saatlerinde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 15 Mayıs Cumartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 08:45 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 08:50
İzmir'de hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? 15 Mayıs Cumartesi hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? İzmir'de hava sıcaklıkları artacak mı? Meteoroloji bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 15 Mayıs Cumartesi hava durumu....

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İzmir'de hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? 15 Mayıs Cumartesi hava durumu...

MARMARA

Parçalı zamanla Trakya Kesimi yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Edirne, akşam ve gece saatlerinde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 26°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde Çatalca ve Silivri ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? 15 Mayıs Cumartesi hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? 15 Mayıs Cumartesi hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İzmir'de hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? 15 Mayıs Cumartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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30 sn kaldı Günlük burç yorumları - 15 Mayıs Cumartesi
Günlük burç yorumları - 15 Mayıs Cumartesi