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Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? İşte 1 Mayıs Cumartesi hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? İşte 1 Mayıs Cumartesi hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Tokat, Sivas, Artvin ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor. İşte 1 Mayıs Cumartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 09:08 Güncelleme Tarihi: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 09:12
İzmir'de hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? İşte 1 Mayıs Cumartesi hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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İzmir'de hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? İşte 1 Mayıs Cumartesi hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? İşte 1 Mayıs Cumartesi hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? İşte 1 Mayıs Cumartesi hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? İşte 1 Mayıs Cumartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 24°C

Parçalıbulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

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