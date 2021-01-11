İzmir'de hava nasıl olacak? Son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İşte 11 Ocak Pazartesi hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerde güney yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu