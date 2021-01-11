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Haberler Galeri İzmir'de hava nasıl olacak? Son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İşte 11 Ocak Pazartesi hava durumu

İzmir'de hava nasıl olacak? Son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İşte 11 Ocak Pazartesi hava durumu

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Samsun ve Çankırı çevreleri, Ankara'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. İşte 11 Ocak Pazartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 08:43 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 08:51
İzmir'de hava nasıl olacak? Son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İşte 11 Ocak Pazartesi hava durumu

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, gece saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

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İzmir'de hava nasıl olacak? Son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İşte 11 Ocak Pazartesi hava durumu

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/Saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra yağışlar kuvvetli

İSTANBUL °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra yağışlar kuvvetli

SAKARYA °C, 25°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İzmir'de hava nasıl olacak? Son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İşte 11 Ocak Pazartesi hava durumu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/Saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu

MANİSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İşte 11 Ocak Pazartesi hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de rüzgarın güney yönlerden yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir'de hava nasıl olacak? Son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İşte 11 Ocak Pazartesi hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerde güney yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

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Günlük burç yorumları - 11 Ocak Pazartesi