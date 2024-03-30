İzmir'de hazırlıklar başladı! Seçim sandıkları kuruluyor

Son dakika İzmir haberleri... 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'ne saatler kala hazırlıklar da başladı. İzmir'de oy kullanacak 3 milyon 459 bin 970 seçmen için sandıklar kurulmaya başladı.