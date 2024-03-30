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Haberler Galeri İzmir'de hazırlıklar başladı! Seçim sandıkları kuruluyor

İzmir'de hazırlıklar başladı! Seçim sandıkları kuruluyor

Son dakika İzmir haberleri... 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'ne saatler kala hazırlıklar da başladı. İzmir'de oy kullanacak 3 milyon 459 bin 970 seçmen için sandıklar kurulmaya başladı.

İHA

Giriş Tarihi: 30 Mart 2024 13:22 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2024 13:26

İzmir’de hazırlıklar başladı! Seçim sandıkları kuruluyor

Türkiye'de yarın gerçekleştirilecek 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine 1 gün kala tüm yurtta olduğu gibi İzmir'deki okullarda da seçim sandıkları kurulmaya başlandı.

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İzmir’de hazırlıklar başladı! Seçim sandıkları kuruluyor

3 milyon 459 bin 970 seçmenin olduğu kentte, sandık görevlilerinin katılımıyla okullarda sandıklar ve oy kullanılacak kabinler sınıflara yerleştirildi.

İzmir’de hazırlıklar başladı! Seçim sandıkları kuruluyor

10 bin 721 sandığın kurulacağı İzmir'de, sınıfların kapılarına numaralar asan ve sınıflardaki seçim düzenini oluşturan yetkililer, yarına kadar sınıfları seçime hazır hale getirmiş olacaklar.

İzmir’de hazırlıklar başladı! Seçim sandıkları kuruluyor
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