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Haberler Galeri İzmir'de hortum felaketi! Su tankerini 30 metre fırlattı, çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

İzmir'de hortum felaketi! Su tankerini 30 metre fırlattı, çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karaburun ilçesinde dün etkisini gösteren sağanak yağış ve fırtına nedeniyle hortum meydana geldi. Çıkan hortum bir su tankerini yaklaşık 30 metre uzağa fırlarken, evlerin çatısını uçurdu ve ağaçları devirdi.

İHA

Giriş Tarihi: 8 Ocak 2024 Pazartesi 09:28 Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 Pazartesi 09:33

İzmir’de hortum felaketi! Su tankerini 30 metre fırlattı, çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Son dakika İzmir haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için yapmış olduğu sağanak ve fırtına ikazının ardından kent merkezi ve ilçelerde dün sabah saatlerinde meydana gelen sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

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İzmir’de hortum felaketi! Su tankerini 30 metre fırlattı, çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Karaburun ilçesinde ise sabah saatlerinde oluşan hortum, saniyeler içerisinde adeta yıktı geçti. Küçükbahçe Mahallesi'nde meydana gelen hortum nedeniyle bir su tankeri yaklaşık 30 metre uzağa fırladı.

İzmir’de hortum felaketi! Su tankerini 30 metre fırlattı, çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Ağaçları kökünden söken, evlerin çatısını uçuran hortum faciasında can kaybı olmadığı ve maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

İzmir’de hortum felaketi! Su tankerini 30 metre fırlattı, çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
İzmir’de hortum felaketi! Su tankerini 30 metre fırlattı, çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
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