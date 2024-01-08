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İzmir'de hortum felaketi! Su tankerini 30 metre fırlattı, çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karaburun ilçesinde dün etkisini gösteren sağanak yağış ve fırtına nedeniyle hortum meydana geldi. Çıkan hortum bir su tankerini yaklaşık 30 metre uzağa fırlarken, evlerin çatısını uçurdu ve ağaçları devirdi.
Giriş Tarihi: 8 Ocak 2024 Pazartesi 09:28Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 Pazartesi 09:33
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Son dakika İzmir haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için yapmış olduğu sağanak ve fırtına ikazının ardından kent merkezi ve ilçelerde dün sabah saatlerinde meydana gelen sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.